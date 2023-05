Mostro è stato uno dei successi dello scorso anno di Netflix, e tornerà molto presto con una stagione 2.

Netflix ha infatti pubblicato un video d’annuncio per comunicare che la stagione 2 parlerà dei fratelli Menéndez, colpevoli di aver assassinato i genitori durante gli anni ’90.

Ryan Murphy affronterà la storia dei fratelli Menéndez, condannati nel 1996 per l’omicidio dei loro genitori José e Mary Louise “Kitty” Menéndez.

In originale la serie si intitolerà “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”, e sarà ovviamente il seguito della serie limitata di successo “Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story”.

Netflix aveva ordinato due parti aggiuntive della serie antologica di Murphy e Ian Brennan. Netflix ha anche rivelato di avere un “accesso esclusivo” a Lyle ed Erik Menéndez per partecipare a un documentario di Campfire Studios.

La prima stagione, dedicata a Jeffrey Dahmer, è disponibile su Netflix.

Cosa vi aspettate dalla stagione 2 di Mostro? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Variety

