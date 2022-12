Dahmer è la terza serie Netflix a superare il miliardo di ore visualizzate

Dopo Squid Game e Stranger Things 4, Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer è la terza serie originale Netflix a superare il traguardo del miliardo di ore, e lo ha fatto dopo 60 giorni di presenza sulla piattaforma.

La serie ha passato questo traguardo in due mesi, mentre Stranger Things 4 ha superato gli 1.35 miliardi di ore in un mese e Squid Game ha superato gli 1.65 miliardi di ore sempre in un mese.

Dahmer ha passato sette settimane nella Top 10 globale di Netflix in 92 territori, e attualmente è la seconda serie più popolare di sempre in lingua inglese appena sotto Stranger Things 4. La serie più popolare al mondo è Squid Game.

A novembre, lo ricordiamo, Netflix ha ordinato altre due stagioni della serie antologica Mostro, senza però rivelare su chi saranno incentrate.

Fonte: Variety