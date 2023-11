MAX ha lanciato ieri il trailer di Bookie, la nuova serie comedy in otto episodi prodotta da Chuck Lorre e Nick Bakay, con protagonista Sebastian Maniscalco, che segnerà il ritorno di Charlie Sheen dopo alcuni anni di sostanziale assenza dagli schermi. Per Lorre e Sheen è una reunion dodici anni dopo dal brusco addio di quest’ultimo a Due Uomini e Mezzo.

Bookie arriverà su Max il 30 novembre con due episodi, per poi proseguire la messa in onda ogni giovedì con due episodi per un mese.

La storia segue le vicende dell’allibratore di Los Angeles Danny (Maniscalco), la cui attività viene minacciata dalla potenziale legalizzazione delle scommesse sportive in California. Insieme al miglior amico ed ex giocatore della NFL Ray (Omar J. Dorsey), la sorella con attività parallele Lorraine (Vanessa Ferlito) e l’ex spacciatore riluttante a redimersi Hector (Jorge Garcia), Danny deve confrontarsi con i suoi clienti sempre più instabili mentre cerca di saldare i loro debiti – il tutto mentre fa molte scommesse rischiose per conto suo. Pieno di disavventure con cui è facile identificarsi, “Bookie” racconta il percorso di un uomo che cerca di adattarsi a un mondo in continuo cambiamento mentre tenta di affascinare e ingannare per raggiungere la vetta.

Nel cast ci saranno anche Omar J. Dorsey, Andrea Anders, Vanessa Ferlito, e Jorge Garcia.