È arrivata oggi su Netflix la prima stagione di, la serie televisiva danese seguito di Borgen – Il potere, andata in onda dal 2010 al 2013 per tre stagioni (tutte disponibili su Netflix, dopo che in Italia le trasmise LaF nel 2013).

Annunciata ad aprile del 2020, questa vera e propria “quarta stagione” racconta le vicende di Birgitte Nyborg, politica carismatica che diventa inaspettatamente primo ministro in Danimarca. La sua figura è ispirata all’ex primo ministro Helle Thorning-Schmidt, prima donna a diventare primo ministro danese nel 2011. Borgen è il soprannome che viene dato a Palazzo Christiansborg, dove si trovano il parlamento, l’ufficio del primo ministro e la corte suprema.

Nel cast figurano Sidse Babett Knudsen, Birgitte Hjort Sørensen, Pilou Asbæk, Søren Malling, Lisbeth Wulff, Freja Riemann, Kasper Lange.

Borgen – Potere e gloria affronta alcune delle tematiche politiche più importanti del presente scandinavo: la rilevanza del Regno Danese nella realtà moderna, la lotta delle superpotenze per il controllo dell’Artico e in ultimo, ma non per importanza, la crisi climatica. La trama principale si concentra sulla lotta per il potere e sulle conseguenze di quest’ultimo su ognuno, sia a livello professionale sia personale.