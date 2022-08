In questi giorni, anche grazie al finale di Better Call Saul, Breaking Bad è tornato a popolare le board dei social, tra questi post anche un video in cui Walter White corre sulla temibile Pista Arcobaleno di Mario Kart Wii.

Lo YouTuber Chiptuner ha pubblicato un esilarante editing video, in cui Walter White corre verso il traguardo della pista arcobaleno. Peccato che sulla sua strada trova Jesse e un temibile Guscio Blu!

Potete vedere il video qui sopra.

Andata in onda per cinque stagioni dal 2008 al 2013, Breaking Bad racconta le vicende di Walter White, professore di chimica, che, scoprendo di avere un cancro, inizia a produrre metanfetamine, con l’obiettivo di garantire alla famiglia un futuro sostentamento.

Fonte: YouTube