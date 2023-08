Il canale Youtube Alternative Cuts ha realizzato un nuovo episodio della parodia Breaking Kitchen, ideata come parodia di Breaking Bad e di Hell’s Kitchen.

Nel sesto episodio si vede Walter White alle prese con Gordon Ramsay e il personaggio interpretato da Bryan Cranston deve fare i conti con la famiglia Salamanca.

Il concorrente del cooking show propone a Gordon una pizza, senza però ottenere i risultati sperati.

Nel pubblico della trasmissione c’è inoltre Jesse, interpretato da Aaron Paul, che assiste all’ormai famoso lancio della pizza ed esclama “Boo bitch”.

Walter perde il controllo e cerca di affrontare Ramsay nel suo ufficio, di fronte allo sguardo sconvolto degli altri concorrenti e del pubblico. La situazione degenera sempre di più arrivando a un’esplosione.

La scena del lancio della pizza ha creato non pochi problemi ai proprietari della casa usata per le riprese di Breaking Bad. Francis e Louis Padilla, nel corso degli anni, si sono più volte lamentati per i numerosi fan che arrivano nei pressi dell’abitazione per emulare il gesto di Walter White. La situazione, nonostante gli appelli di Vince Gilligan e Jonathan Banks, ha quindi portato alla costruzione di una recinzione intorno alla casa.

