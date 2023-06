Netflix ha condiviso il trailer della sua nuova serie animata per adulti intitolata Captain Fall.

Il progetto debutterà con i suoi primi 10 episodi venerdì 28 luglio.

Nel cast ci saranno Jason Ritter (Gravity Falls) nel ruolo di Jonathan Fall, Christopher Meloni (Law & Order: Organized Crime) nella parte dell’agente Steel, Lesley-Ann Brandt (Lucifer) nei panni di Liza, Anthony Carrigan (Gotham) che sarà Mr. Tyrant, Alejandro Edda (Narcos: Mexico) che interpreta Pedro, Adam DeVine (The Righteous Gemstones) nel ruolo di Tanner, e Trond Fausa (Oppenheimer) nei panni di Nico.

La serie è stata creata da Jon Iver Helgaker e Jonas Torgersen, già autori di Norsemen, che avevano ideato il progetto come uno show live-action, accettando poi l’idea dei responsabili di Netflix di realizzarlo in versione animata.

Al centro della trama ci sarà il capitano di una nave che si ritrova involontariamente alla guida di un’imbarcazione di contrabbandieri al servizio di un cartello internazionale che lo sfrutta nel caso in cui le autorità blocchino l’imbarcazione.

Netflix ha ordinato la realizzazione di venti episodi.

Che ne pensate del trailer di Captain Fall? Seguirete la serie in arrivo in streaming su Netflix?

Fonte: Comingsoon



