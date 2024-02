NBC ha condiviso online il promo dell’episodio 6 della stagione 12 di Chicago Fire, intitolato Port in the Storm, che regala le prime immagini del matrimonio di Sylvie Brett e Matt Casey.

La puntata andrà in onda sugli schermi americani mercoledì prossimo e sarà l’ultima in cui apparirà Kara Killmer.

Nel video si può vedere la coppia mentre si sposa in un negozio, dopo che Brett ha scoperto che l’acquario che pensava di aver prenotato grazie all’aiuto di Tony era in realtà un punto vendita chiamato The Aquarium. Il contrattempo, tuttavia, non sembra aver rovinato il giorno felice degli sposi, come svelano le scene che mostrano Sylvie e Matt durante la cerimonia.

A novembre era stato annunciato l’addio di Kara alla serie ambientata nel mondo dei vigili del fuoco, dopo essere entrata a far parte del cast nella terza stagione. L’attrice, in totale, ha recitato in 198 episodi della serie durante 10 stagioni. Il personaggio è stato coinvolto anche in oltre venti puntate degli spinoff Chicago Med e Chicago P.D..

I fan non possono quindi che attendere pochi giorni per scoprire se i due amati personaggi avranno finalmente il loro lieto fine.

Che ne pensate del promo della stagione 12 di Chicago Fire che mostra le prime scene del matrimonio di Brett e Casey?

Fonte: TVLine