FX ha condiviso il trailer della serie Class ’09, serie in arrivo il 10 maggio sugli schermi americani e con star Kate Mara e Brian Tyree Henry.

Al centro della trama ci sarà un gruppo di agenti dell’FBI che si trovano in tre momenti diversi e affrontano i cambiamenti nel sistema giudiziario americano mentre viene modificato dall’intelligenza artificiale. Gli eventi si svolgono in vari decenni e le storie si intrecciano esaminando la natura della giustizia, dell’umanità e delle scelte che compiamo e definiscono la nostra vita e ciò che lasciamo in eredità.

Brian Tyree Henry interpreterà Tayo Miller, uno degli agenti più brillanti e non ortodossi mai entrati a far parte del Bureau, un uomo che cerca non solo di lasciare il segno nell’istituzione, ma di ripensarla da zero. Kate Mara interpreterà Amy Poet, una donna che non avrebbe mai immaginato di entrare nelle forze dell’ordine e si trova al centro nel loro maggiore momento di trasformazione.

Nel cast ci sono anche Sepideh Moafi, Brian J. Smith, Jon Jon Briones, Brooke Smith, Jake McDorman, e Rosalind Eleazar.

La serie è stata creata da Tom Rob Smith.

