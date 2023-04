Uno spinoff di Snowfall è attualmente in fase di sviluppo e tra i protagonisti dovrebbe esserci Wanda, il personaggio interpretato da Gail Bean.

Il progetto dovrebbe essere una continuazione della storia originale, ambientata negli anni ’90 a Los Angeles, mentre il business legato al gangster rap inizia ad assumere sempre più importanza, con alcune aree della città alle prese con la criminalità. Wanda dovrebbe essere il punto di contatto tra lo show originale e il nuovo progetto, che introdurrà nuovi personaggi.

Malcolm Spellman sarà il produttore esecutivo e sceneggiatore del pilot. Nel team della produzione ci saranno anche Dave Andron, Trevor Engelson di Underground, Michael London di Groundswell, Tommy Schlamme di Shoe Money, e Julie DeJoie.

John Singleton ed Eric Amadio, co-creatori di Snowfall, dovrebbero essere coinvolti nello sviluppo insieme a Evan Silverberg.

Snowfall si concluderà il 19 aprile sugli schermi americani dopo sei stagioni.

Nella serie Wanda era la fidanzata di Leon (Isaiah John), una donna che diventa dipendente dal crack e finisce per vivere per strada, cercando di sopravvivere e facendo di tutto per disintossicarsi. Wanda e Leon si sposano poi in Ghana durante la sesta stagione.

