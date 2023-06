In occasione del Tudum, Netflix ha condiviso un toccante video realizzato per la sesta e ultima stagione di Cobra Kai, con la reunion del cast per le riprese degli ultimi episodi avvenuta il 27 aprile scorso.

Nel video sentiamo William Zabka incoraggiare i colleghi: “È stato un viaggio incredibile e lungo, ma non è ancora finito. La sesta stagione potrebbe essere la più grande, la più cazzuta, la più incredibile di tutte. Siete pronti?”

Potete vedere il filmato, in cui i protagonisti si preparano per quest’ultimo viaggio, qui sopra.

Trovate tutte le informazioni su Cobra Kai nella nostra scheda.

