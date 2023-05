Conan O’Brien sarà il protagonista di uno show sui viaggi in arrivo su Max, composto da quattro episodi la cui produzione è in corso.

La serie, intitolata Conan O’Brien Must Go, seguirà il popolare conduttore mentre viaggia intorno al globo per far visita alle persone che ha incontrato tramite il podcast Conan O’Brien Needs a Fan.

Nel 2020 Conan aveva annunciato il progetto di realizzare uno show per la piattaforma di streaming e, dopo molta attesa, sono stati ora confermati i primi dettagli.

Lo show sarà prodotto da O’Brien in collaborazione con Jeff Ross.

Nina Rosenstein, responsabile della programmazione di HBO, ha dichiarato:

Conan è un tesoro nazionale… Almeno è quello che continua a dirmi. Lavorare con lui, Jeff e l’intero team di Conaco, è stato un vero sogno. Sono incredibilmente intelligenti, divertenti in modo ridicolo, e più gentili rispetto a quanto probabilmente vorrebbero ammettere.

Il talk show di Conan O’Brien era andato in onda per 11 anni su TBS.

Che ne pensate dell’annuncio della produzione dello show di viaggi Conan O’Brien Must Go?

Fonte: Variety