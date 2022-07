Cyberpunk: Edgerunners guarda la sigla della serie animata in arrivo su Netflix

Netflix ha pubblicato la sigla di Cyberpunk: Edgerunners in preparazione all’arrivo sulla piattaforma il prossimo settembre.

La canzone d’apertura, che potete ascoltare qui sopra, si intitola This Fffire ed è eseguita dai Franz Ferdinand, le musiche della serie invece saranno di Akira Yamaoka.

Di seguito la descrizione ufficiale del progetto:

Nell’arco di 10 episodi questa serie narra la storia di un ragazzo di strada che cerca di sopravvivere a Night City, una futuristica città ossessionata dalla tecnologia e dalle modificazioni corporee. Rischiando tutto, il protagonista sceglie di sopravvivere diventando un “edgerunner”, ovvero un fuorilegge mercenario noto anche come cyberpunk. La società CD PROJEKT RED, che ha creato il videogioco Cyberpunk 2077, produrrà la serie con Rafał Jaki (The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077, The Witcher: Ronin) nel ruolo di showrunner e produttore esecutivo. Satoru Homma, Bartosz Sztybor e Saya Elder saranno i produttori. CD PROJEKT RED ha iniziato a lavorare a questa nuova serie nel 2018. L’acclamato gruppo Studio Trigger, con sede in Giappone, sarà lo studio di animazione che darà vita al mondo di Cyberpunk nello stile vivace che lo contraddistingue. Hiroyuki Imaishi (Sfondamento dei cieli Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare) dirigerà la serie insieme all’aiuto regista Masahiko Otsuka (Sfondamento dei cieli Gurren Lagann, Promare), al direttore creativo Hiromi Wakabayashi (Kill la Kill), al character designer Yoh Yoshinari (Little Witch Academia, BNA: Brand New Animal) e a Yuto Kaneko (Little Witch Academia). Gli autori della sceneggiatura non originale sono Yoshiki Usa (SSSS.GRIDMAN, Promare) e Masahiko Otsuka (Sfondamento dei cieli Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare), mentre l’autore della colonna sonora originale sarà Akira Yamaoka (serie di Silent Hill).