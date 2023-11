David Letterman è ritornato all’Ed Sullivan Theater, questa volta come ospite di The Late Show, ora condotto da Stephen Colbert, e online sono stati condivisi tutti i video.

L’icona della televisione è stata accolta da un enorme applauso quando è entrata in studio, usando la sua famosa ironia per affrontare l’affetto del pubblico, arrivando persino a chiedere al collega di “controllare i suoi giovani”.

David ha risposto a una domanda sui numeri musicali dello show, rivelando che ogni volta che i Green Day erano ospiti si spaventava un po’ perché non capiva se si avvicinassero in modo minaccioso alla scrivania del conduttore per scherzare o perché volevano realmente fargli del male. Letterman ha sottolineato quanto fosse un’esperienza fantastica avere la musica dal vivo ogni sera nella trasmissione, aggiungendo poi che The National hanno interrotto il loro tour pur di essere ospiti della puntata, e condividendo il proprio amore per i Foo Fighters.

David ha quindi ripreso il suo vecchio posto dietro la scrivania per scattare un selfie ricordo con Colbert.

In un altro momento dello show, Letterman ha spiegato gli aspetti più positivi dell’esperienza di condurre The Late Show così a lungo, condividendo poi i consigli che aveva dato a Colbert prima di passare il testimone alla guida dello show.

David Letterman ha infine parlato della sua situazione attuale, svelando le sue emozioni ora che il figlio è andato all’università. Il conduttore ha raccontato che lui e la moglie vanno spesso a fare la spesa e che attualmente pensa di più a sé stesso, ritrovandosi a cercare su Google i sintomi dei suoi problemi fisici.

