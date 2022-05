Ladel talk showcondotto daavrà tra i suoi ospiti anche

I nuovi sei episodi del progetto realizzato per Netflix arriveranno il 20 maggio e un poster svela che la star della televisione ha incontrato Billie Eilish, Kevin Durant, Cardi B, Julia Louis-Dreyfus, Reynolds e Smith.

La piattaforma di streaming ha però voluto fin da ora chiarire che le conversazioni sono avvenute prima di marzo, quindi gli spettatori non possono attendersi domande sullo schiaffo dato da Smith a Chris Rock sul palco degli Oscar.

Il talk show permetterà, ancora una volta, di scoprire qualche dettaglio sulla vita e sulla carriera dei celebri ospiti e sarà interessante scoprire il contenuto delle nuove puntate. Tra gli ospiti al centro delle puntate precedenti ci sono l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, l’attore e regista George Clooney, Malala Yousafzai, Jay-Z, Tina Fey e il suo vecchio amico Howard Stern.

Non c’è bisogno di presentazioni è prodotto da Lydia Tenaglia, Sandy Zweig, Chris Collins e Chris Cechin-De la Rosa per Zero Point Zero Productions, insieme a Tom Keaney e Mary Barclay per Letterman’s Worldwide Pants.

Fonte: Netflix