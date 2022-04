Netflix ha diffuso l’elenco delle novità di maggio 2022, con tutte le nuove uscite in arrivo sulla piattaforma streaming in Italia tra film e serie tv.

In particolare, arriva finalmente la prima delle due parti in cui è stata suddivisa la stagione 4 di Stranger Things, ma anche la stagione 3 di Summertime, la stagione 3 di Love, Death & Robots, la stagione 1 de Il pentavirato e DI4RI, la serie italiana per adolescenti con Andrea Arru, Flavia Leone, Biagio Venditti. In catalogo poi arrivano anche le cinque stagioni di Blindspot.

The Circle USA – Stagione 4 (serie tv) – 04/05

Summertime – Stagione 3 (serie tv) – 04/05

Il pentavirato (serie tv) – 05/05

Clark (serie tv) – 05/05

Non succede, ma se succede (film) – 09/05

Brotherhood – Stagione 2 (serie tv) – 11/05

Blindspot – Stagioni 1/5 (serie tv) – 12/05

Cheerleader per sempre (film) – 13/05

Che fine ha fatto Sara? – Stagione 3 (serie tv) – 18/05

La famiglia ideale (film) – 18/05

L’amore nello spettro USA (docuserie) – 18/05

DI4RI (serie tv) – 19/05

Love, Death & Robots – Stagione 3 (serie tv) – 20/05

Stranger Things – Stagione 4 volume 1 (serie tv) – 27/05

