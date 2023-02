La serie animata Digman!, di cui è stato condiviso un teaser, potrà contare su un cast davvero stellare che comprende persino Daniel Radcliffe e Maya Rudolph.

Nel breve video si introduce il mondo in cui è ambientata la storia e alcuni dei personaggi che saranno coinvolti nelle avventure raccontate.

Lo show scritto e prodotto da Andy Samberg in collaborazione con Neil Campbell, già nel team di Brooklyn Nine-Nine, per MTV Entertainment e Comedy Central, debutterà il 22 marzo.

Nel cast vocale erano già stati annunciati Melissa Fumero, Tim Robinson (I Think You Should Leave), Mitra Jouhari (Three Busy Debras), Dale Soules (Orange Is the New Black), Guz Khan (Our Flag Means Death), e Tim Meadows (The Goldbergs).

La serie è ambientata in un mondo in cui gli archeologhi sono delle celebrità.

La lunga lista di guest star annunciata da Variety comprende: Edgar Wright, Kyle Mooney, Cole Escola, Jane Lynch, Lauren Lapkus, Paul Rust, Joe Lo Truglio, Marc Evan Jackson, Harvey Guillén, Claudia O’Doherty, Kerri Kenney, Clancy Brown, Rachel Kaly, Andy Daly, Lennon Parham, Carl Tart e Kirby Howell-Baptiste.

Fonte: Variety