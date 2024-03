Con un post diffuso sul sito ufficiale, è stato annunciato l’imminente via ai lavori di costruzione del primo parco a tema Dragon Ball.

A occuparsi della realizzazione del colossale progetto che aprirà i battenti in Arabia Saudita sarà la Qiddiya Investment Company.

Nella nota stampa possiamo leggere:

Il parco a tema di Dragon Ball vanterà un’imponente estensione di oltre 500.000 metri quadrati e includerà sette diverse aree che andranno a ricreare luoghi iconici della serie originale, come la Kame House, la Capsule Corporation e il pianeta di Beerus. Nel parco, i visitatori potranno unirsi a un’avventura con Goku e i suoi compagni immergendosi nel mondo di Dragon Ball, dall’inizio dell’anime fino a Dragon Ball Super!

Questo parco a tema presenterà cinque attrazioni all’avanguardia come parte di una serie di oltre 30 attrazioni! E se questo non bastasse, è prevista anche la costruzione di uno Shenron alto 70 metri, con all’interno una montagna russa di grandissime dimensioni! Inoltre, ci saranno anche hotel e ristoranti completamente attrezzati per permettere ai fan di immergersi nel mondo di Dragon Ball per un’intera giornata di divertimento.