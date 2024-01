La questione di come e se celebri serie Tv Marvel pensate – e prodotte – originariamente per Netflix come Daredevil, Jessica Jones e Luke Cage facciano parte o meno del canone del Marvel Cinematic Universe è da sempre un argomento spinoso e dibattuto. Da quando queste produzioni hanno abbandonato la piattaforma del colosso di Los Gatos per traslocare su Disney+ e da quando il Kingpin di Vincent D’Onofrio e il Daredevil di Charlie Cox sono apparsi in film e serie TV dei Marvel Studios, l’argomento è diventato anche più caldo di quanto già non fosse in precedenza.

Durante gli impegni stampa per Echo, la serie in arrivo il prossimo 10 gennaio in streaming su Disney+, il produttore Brad Winderbaum ha spiegato che sì, per lo meno secondo lui, le serie TV della Marvel ideate, all’epoca, per Netflix fanno parte del canone MCU. Ve ne abbiato parlato, più nel dettaglio, in questo articolo.

E per questo il nuovo promo di Echo, che trovate nella parte superiore di questa pagina, impiega anche delle immagini che arrivano proprio dalla serie di Daredevil approdata, originariamente, su Netflix.

