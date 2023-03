In Italia la prima stagione, composta da sei episodi, doveva andare in onda su Horror Channel ma si attende di sapere del suo destino dopo il distacco del canale da SKY

In occasione della WonderCon, AMC ha presentato il trailer dell’ottava e ultima stagione di Fear the Walking Dead, la serie prequel di The Walking Dead. All’evento erano presenti i co-showrunner Ian Goldberg e Michael Satrazemis, assieme ai protagonisti Kim Dickens, Jenna Elfman e Christine Evangelista.

Tra le notizie rivelate durante il panel, il fatto che nell’ottava stagione assisteremo a un salto temporale di ben sette anni. Composta da dodici episodi, l’ultima stagione sarà divisa in due parti: la prima inizierà il 14 maggio su AMC negli Stati Uniti (in Italia viene trasmessa su MTV).

Goldberg ha spiegato cosa aspettarsi da questo finale:

Vedremo parecchia vita all’interno di PADRE, cosa che anticipiamo fin dalla settima stagione. Volevamo raccontare in maniera approfondita la vita dentro questo luogo del quale abbiamo sentto tanto parlare. Lo faremo in maniera concettuale, con un salto temporale di sette anni. Quindi quando ritroveremo i nostri personaggi, sarà passato molto tempo, e scopriremo come si sono adattati alle loro nuove realtà. È un contesto completamente diverso. Non sarà affatto più facile per loro.

Trovate maggiori informazioni su Fear the Walking Dead nella nostra scheda.