Feud: Capote Vs The Swans è la seconda stagione della serie antologica prodotta da Ryan Murphy, che debutterà con i primi due episodi mercoledì 31 gennaio, in contemporanea con la messa in onda della prima puntata in versione director’s cut su FXX, e le protagoniste della storia vengono introdotte dal primo trailer ufficiale. Nel video vengono infatti mostrate le donne, soprannominate “cigni” dallo scrittore, al centro di scandali e situazioni complesse di vario tipo.

I successivi sei episodi saranno proposti a cadenza settimanale e disponibili su Hulu dal giorno successivo.

La storia raccontata si basa sul libro Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era di Laurence Leamer e segue la fine del rapporto di amicizia tra Truman Capote e un gruppo di donne appartenenti all’alta società.

Nel gruppo ci sono Barbara “Babe” Paley (Naomi Watts), Slim Keith (Diane Lane), C.Z. Guest (Chloë Sevigny) e Lee Radziwill (Calista Flockhart). Tra gli interpreti anche Demi Moore nel ruolo di Ann “Bang-Bang” Woodward, Molly Ringwald che sarà Joanne Carson, Treat Williams che sarà Bill Paley,

Joe Mantello nei panni di Jack Dunphy, e Russell Tovey che sarà John O’Shwa.

La sinossi ufficiale

L’acclamato scrittore Truman Capote (Tom Hollander) si è circondato con una selezione delle donne, che ha soprannominato Cigni, appartenenti all’elite: ricche, glamour e in grado di definire un’epoca della vita nell’alta società di New York.

Incantato e conquistato da queste donne, Capote si è riuscito a ottenere i loro favori e far parte della loro vita, diventandone amico e confidente, il tutto per poi ritrovarsi a tradirle scrivendo un pezzo che raccontava la loro esistenza, seppur in modo fittizio. Quando un estratto del libro, Answered Prayers, è stato pubblicato da Esquire, quelle parole hanno distrutto il rapporto che aveva con i “suoi cigni” che, come risposta, gli hanno vietato di partecipare agli eventi dell’alta società che tanto amava, situazione che lo ha fatto scivolare in una spirale di auto-distruzione da cui non è mai riuscito a uscire.

