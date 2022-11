Showtime distribuirà sugli schermi americani la miniserie George & Tammy, progetto che era rimasto senza una “casa” dopo la chiusura di Spectrum Originals e il trailer del progetto regala le prime sequenze.

Jessica Chastain e Michael Shannon sono i protagonisti degli episodi prodotti da MTV Entertainment e 101 Studios, realizzati grazie alla collaborazione tra Spectrum Originals e Paramount Network.

A distanza di nove mesi dal debutto su Showtime, le puntate saranno successivamente messe a disposizione su Paramount Network e Paramount+.

La data prevista per il debutto è prevista per domenica 4 dicembre sugli schermi americani.

La miniserie in sei episodi è stata creata da Abe Sylvia (Gli occhi di Tammy Faye) ed è stata diretta da John Hillcoat (The Road).

Al centro della trama ci sono Tammy Wynette, la “first lady” della country music, e suo marito George Jones (interpretati da Chastain e Shannon), seguendone gli alti e bassi vissuti durante la loro carriera e i problemi affrontati nella loro vita di coppia, offrendo inoltre un ritratto dell’industria musicale, con tutti i suoi pregi e difetti.

Fonte: Deadline