Netflix ha lanciato il trailer della terza stagione di Girls5Eva, la serie comedy creata e prodotta da Meredith Scardino (Unbreakable Kimmy Schmidt).

Le prime due stagioni erano state trasmesse da Peacock, poi a settembre 2022 la serie si è spostata su Netflix.

Girls5Eva 3: la trama

Le membri del gruppo pop femminile Girls5eva degli anni ’90 – Dawn, Wickie, Summer e Gloria – si sono riunite e hanno registrato un nuovo album, Returnity, quindi è giunto il momento per il passo successivo più logico: un tour di ritorno. Senza un piano, un manager o alcuna prenotazione, le ragazze si ammassano in un furgone e si dirigono verso l’ignoto, facendo del loro meglio per promuovere il loro album e ritornare in cima. Nel frattempo, le Girls5eva affronteranno la vita on the road, vedranno le loro relazioni messe alla prova, suoneranno al compleanno di un miliardario, affronteranno i genitori che ritengono le abbiano limitate, incroceranno la strada della più grande pop star del pianeta e si chiederanno se vogliono davvero “il grande successo” di nuovo. Le Girls5eva riusciranno a tornare e a vendere il documentario del loro tour? O la strada le distruggerà?

A interpretare le protagoniste troviamo: Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Paula Pell e Busy Philipps. La serie sarà disponibile su Netflix il 14 marzo.

