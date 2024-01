Il 14 marzo ritornerà sugli schermi di ABC la serie Grey’s Anatomy con gli episodi della stagione 20 e il trailer regala nuove anticipazioni riguardanti il ritorno a Seattle di Meredith Grey, la protagonista interpretata da Ellen Pompeo che si è trasferita a Boston.

La dottoressa viene mostrata mentre interagisce con Miranda Bailey, che le svela inoltre che i tirocinanti sono nei guai, e in alcune scene con Nick Marsh (Scott Speedman).

Nel video si svela poi qualche aggiornamento su Jo (Camilla Luddingtom) e Link (Chris Carmack), su Richard (James Pickens Jr) che sta cercando di rimanere sobrio, sul destino di Teddy Altman (Kim Raver), apparentemente in condizioni critiche, come rivelato da Winston (Anthony Hill).

Nel trailer non mancano momenti dedicati all’amore, alle emergenze mediche e ai problemi di tutti i personaggi.

Per scoprire altre anticipazioni sul ritorno di Meredith Grey bisognerà attendere ancora qualche settimana. Ellen Pompeo aveva deciso di apparire meno frequentemente nel medical drama di cui è star e produttrice per dedicarsi anche ad altri progetti, come la miniserie Orphan prodotta per Hulu.

Che ne pensate del trailer della stagione 20 di Grey’s Anatomy in cui appare Ellen Pompeo? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: ABC

I film e le serie imperdibili