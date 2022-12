La stagione 3 della serie Happy Valley debutterà a Capodanno su BBC One e BBC iPlayer e il trailer regala molte anticipazioni sugli episodi inediti della storia.

Nel video si vede Sarah Lancashire nuovamente nel ruolo del sergente Catherine Cawood, che sta per andare in pensione. L’agente si ritrova però alle prese con i resti della vittima di un omicidio compiuto da una gang e il caso la porta a riavvicinarsi a Tommy Lee Royce (James Norton), il violentatore di sua figlia, come diventa chiaro dalle parole dell’ispettore Mike Taylor (Rick Warden).

Catherine sta inoltre cercando di mantenere un buon rapporto con il nipote Ryan (Rhys Connah), che vuole rientrare in contatto con il padre. La protagonista gli spiega che tutto quello che ha fatto è stato per il suo interesse, ma Ryan ammette che si tratta di una situazione complicata, ma è suo padre.

Norton ha lodato il lavoro compiuto da Sally Wainwright. L’attore ha sottolineato:

Ho provato a prevedere per gli ultimi sette anni come avrebbe concluso la serie e quindi è stato realmente meraviglioso leggere lo script e sentire le sue idee, e non hanno deluso.

Tra i nuovi arrivi nel cast ci sono anche quelli di Amit Shah, Mollie Winnard e Mark Stanley.

Che ne pensate del trailer della stagione 3 di Happy Valley? Lasciate un commento!

Fonte: RadioTimes