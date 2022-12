La terza e ultima stagione di His Dark Materials – Queste oscure materie arriva anche in Italia in esclusiva su Sky e in streaming su NOW il 21 dicembre. Nell’attesa, oggi è stato diffuso il trailer italiano che potete vedere qui sopra!

Gli otto episodi concludono l’ avventura fra i mondi di Lyra Belacqua, predestinata eroina protagonista della serie fantasy tratta dalla trilogia best seller di Philip Pullman edita da Salani Editore. Basato su «Il cannocchiale d’ambra», terzo volume della trilogia letteraria, il capitolo finale della serie HBO-BBC andrà tutti i mercoledì (i primi due episodi debutteranno insieme il 21 dicembre) su Sky Atlantic in prima serata.

Sempre ambientati in una dimensione diversa da quella in cui abitiamo noi, in cui le persone camminano con al loro fianco un daimon, ovvero un animale che ne incarna l’anima, i nuovi episodi di His Dark Materials – Queste Oscure Materie continuano il racconto dell’incredibile viaggio di Lyra, interpretata da Dafne Keen (Logan – The Wolverine), che torna protagonista accanto ad Amir Wilson (Lettera al re, The Magic Flute) ancora nei panni di Will Parry, Ruth Wilson (The Affair) in quelli di Mrs. Coulter e James McAvoy nel ruolo di Lord Asriel, il padre di Lyra.

La terza stagione riparte dal tumultuoso finale della seconda, con Lyra, la ragazza della profezia, e Will, il nuovo possessore della Lama Sottile, che dovranno spingersi in luoghi oscuri da cui nessuno ha mai fatto ritorno, alla scoperta della verità. Intanto la guerra contro l’Autorità messa in piedi da Lord Asriel, il padre di Lyra, è sempre più vicina, e la salvezza dei mondi richiederà un prezzo terribile.

Trovate tutte le notizie e le recensioni di His Dark Materials nella nostra scheda.

