A poco più di un mese dal debutto della seconda, attesissima stagione di House of the Dragon, la HBO ha lanciato una nuova featurette dedicata alle riprese della serie, che si sono tenute nel corso del 2023.

Il video dura un paio di minuti e mostra numerosi momenti dietro le quinte, enfatizzando il fatto che le ambientazioni si sono “ampliate” rispetto alla prima stagione, con molti più set costruiti dal vivo e molte riprese in esterni. La prima stagione, lo ricorderete, è stata girata mentre la pandemia condizionava ancora molto le produzioni, e venne utilizzato molto il Volume e la virtual production. Il respiro della nuova stagione sembra quindi molto più ampio.

Nella featurette si parla anche delle due fazioni, nera e verde, che si scontreranno nella stagione, la quale includerà una battaglia epica degna de Il Trono di Spade, con eserciti e, ovviamente, draghi.

House of the Dragon 2 in Italia andrà in onda in contemporanea su Sky e in streaming su NOW dal 17 giugno.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

