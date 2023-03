Il giovane ispettore Morse si concluderà con gli episodi della stagione 9 e il trailer svela la data di uscita su PBS Masterpiece: domenica 18 giugno.

Damien Timmer, produttore della serie, ha dichiarato:

Il giovane ispettore Morse è stato un lavoro fatto realmente con grande amore da tutti noi e rendiamo onore allo sceneggiatore Russell Lewis per il suo straordinario risultato raggiunto nel raccontare la storia di Endeavour Morse nel corso di 72 ore di tv. Russell ha sempre saputo dove voleva che si concludesse la serie e quel triste giorno è quasi vicino! Vorremmo ringraziare le star della serie, Shaun Evans e Roger Allam, e tutti gli altri membri della famiglia di Endeavour dentro e fuori lo schermo, e i fan dello show nel Rengo Unito e a livello internazionale. Russell ha ancora molti assi nella manica per gli ultimi tre film tv, con il ritorno di alcuni volti conosciuti e nuove sfide per Endeavour e Thursday mentre affrontano l’ultimo saluto!