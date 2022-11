La Casa di Carta: Corea: il teaser della parte 2 svela la data di uscita

Il nuovo teaser della Parte 2 della prima stagione della serie La Casa di Carta: Corea rivela la data di uscita in streaming delle puntate: il 9 dicembre.

Nel video si scopre anche qualche dettaglio del piano del Professore e dei nuovi personaggi in arrivo nella serie.

L’adattamento coreano dello show ideato da Alex Pina è stato creato da Kim Hong-sun e scritto da Ryu Yong-jae.

Pina, creatore della serie originale spagnola, è coinvolto come produttore del remake coreano.

Nella nuova versione della storia c’è un’area sicura al confine tra Corea del Nord e Corea del Sud, dove c’è una zecca di stato che stampa le nuove banconote in vigore nella nazione per iniziare a gettare le basi di un’economia unificata.

Al centro della trama c’è il Professore (Yoo Ji-tae) che propone a Tokyo (Jun Jong-seo) il suo piano di compiere un’epica rapina, assemblando un gruppo di ladri di alto livello. La situazione scivola poi nel caos e a guidare la task force che si occupa del tentativo di fermare i criminali e salvare gli ostaggi sono Seon Woojin (Kim Yunjin) e l’ex agente speciale nord coreano Cha Moohyuk (Kim Seung-o).

Il remake della serie spagnola è stato diretto da Kim Hong-sun e scritto da Ryu Yong-jae.

Che ne pensate del teaser della Parte 2 della serie La casa di Carta: Corea? Lasciate un commento!

Fonte: YouTube