Netflix ha condiviso un video che svela il dietro le quinte di La vita sul nostro pianeta, la docu-serie che racconta l’evoluzione sulla Terra e ripercorre la storia della vita sul nostro pianeta, dagli inizi 4 miliardi di anni fa, attraverso le ere del dominio dei pesci, degli anfibi, dei rettili, degli uccelli, dei dinosauri e dei mammiferi, fino a noi essere umani.

La lotta per conquistare territori ha cambiato tutto. Nel filmato si scopre cosa ha ispirato gli ideatori di La vita sul nostro pianeta a portare questa storia sullo schermo… usando dei giocattoli.

Realizzata con la collaborazione di Industrial Light & Magic e narrata da Morgan Freeman, la serie è prodotta da Steven Spielberg e dal team vincitore di due Emmy per Il nostro pianeta. Il progetto racconta l’incredibile battaglia della vita per la sopravvivenza sulla Terra, ripercorrendo la storia delle specie animali e della fauna, la loro ascesa e il loro declino, utilizzando la scienza e le tecnologie più avanzate per riportare in vita creature estinte da tempo.

Che ne pensate del video del dietro le quinte di La vita sul nostro pianeta?

Fonte: Netflix

