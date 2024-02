Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il sito ComicBook.com ha condiviso in esclusiva una clip del prossimo episodio della serie Law & Order: Organized Crime in cui si assiste a una visita compiuta da Stabler (Christopher Meloni) in ospedale, per parlare con il sergente Ayanna Bell (Danielle Moné Truitt).

Nel video tratto dall’episodio intitolato Missing Persons si assiste a un momento ambientato in ospedale dopo una sparatoria.

Stabler arriva in ospedale per scoprire come sta Bell, notando tutti i regali che ha ricevuto. Ayanna sostiene che le persone fingono di essere interessate, ma poi accetta comunque l’orso di peluche che le ha portato il collega che le racconta poi come affronta situazioni simili:

Alle volte ti rimane per un po’ in testa, tanto per fartelo sapere. Parlo basandomi sulla mia esperienza.

Bell gli chiede quindi di occuparsi del team, anche se è qualcosa che non gli viene naturale.

NBC ha inoltre anticipato nella sinossi ufficiale che in Missing Persons il protagonista dovrà fare i conti con la scomparsa di una vittima che aveva salvato in passato, mentre Bell è in ospedale, Reyes e Bashir rispondono alle domande di IAB, e Joe Jr mostra il nuovo percorso della sua carriera.

Nel cast della serie ci sono anche Rick Gonzalez, e Ainsley Seiger.

Che ne pensate della clip tratta dalla serie Law & Order: Organized Crime con protagonisti Bell e Stabler?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: ComicBook