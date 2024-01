Il 22 febbraio debutterà sugli schermi canadesi di CityTv la nuova serie Law & Order Toronto: Criminal Intent, di cui online è stato condiviso il trailer.

La prima stagione, realizzata in collaborazione con Universal Television, sarà composta da 10 episodi. Al centro della trama ci sarà una squadra di detective altamente specializzata che indaga su casi legati al crimine e alla corruzione nella città canadese.

Nel cast ci sono Aden Young (Rectify) nel ruolo del detective Henry Graff, Kathleen Munroe (FBI, Law & Order: Organized Crime) in quello della detective Frankie Bateman, Karen Robinson (A Million Little Things) sarà l’ispettrice Vivienne Holness, mentre K.C. Collins (The Cleaning Lady) ha la parte dell’avvocato Theo Forrester.

Tra gli interpreti anche Nicola Correia-Damude (The Boys) nella parte del patologo forense Lucy Da Silva, e Araya Mengesha (Chiatemi Anna) che sarà Mark Yohannes, esperto in tecnologia.

La serie ambientata a Toronto sarà la seconda ambientata oltre i confini americani dopo quella realizzata nel Regno Unito.

Attualmente non è prevista la messa in onda della serie canadese sugli schermi americani.

Fonte: TVLine