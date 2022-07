Disney+ ha annunciato con un trailer che Light & Magic, la nuova docuserie dedicata all’Industrial Light and Magic arriverà sulla piattaforma ad agosto.

Si tratta di una serie in sei puntate, che sarà disponibile dal 27 luglio su Disney+ e parlerà proprio dell’Industrial Light and Magic, fondata nel 1975 per creare gli effetti speciali di Star Wars. L’azienda ha all’attivo il contributo a oltre 350 film, ha vinto 16 Oscar, 33 Sci-Techs, e 3 Emmy Awards. Di seguito anche il poster ufficiale:

Tra i lavori della ILM oltre la saga di Star Wars, la saga di Indiana Jones, quella di Harry Potter, la saga di Jurassic Park, la trilogia di Ritorno al futuro, molti dei film di Star Trek, Ghostbusters II, Chi ha incastrato Roger Rabbit, la saga di Pirati dei Caraibi, molti dei lungometraggi di Terminator, la saga di Transformers, la trilogia di Men in Black, molti dei film del Marvel Cinematic Universe, molti dei film di Mission: Impossible, E.T. l’extra-terrestre e Avatar, insieme alla Weta Digital.

Fonte: YouTube, Twitter