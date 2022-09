Lupin 3: Assane torna in azione nel primo teaser trailer!

In occasione del Tudum, Netflix ha diffuso il teaser trailer della terza stagione di Lupin, la serie originale francese con protagonista Omar Sy.

Nel video, presentato dallo stesso Sy, si annuncia che i nuovi episodi arriveranno “prossimamente”. Potete vederlo qui sopra!

Ecco anche la prima immagine:

LUPIN 3 – LA TRAMA

Ora nascosto, Assane deve imparare a vivere lontano da sua moglie e suo figlio. Con le sofferenze che sopportano a causa sua, Assane non ce la fa più e decide di tornare a Parigi per far loro una proposta folle: lasciare la Francia e ricominciare una nuova vita altrove. Ma i fantasmi del passato non sono mai lontani e un ritorno inaspettato sconvolgerà i suoi piani.