Luther: Verso l’Inferno, il trailer ufficiale del film con star Idris Elba in arrivo su Netflix

Luther: Verso l’inferno, il film che prosegue la storia della serie cult con Idris Elba, ha ora un trailer ufficiale diffuso da Netflix in attesa del debutto previsto in streaming per il 10 marzo.

John Luther è stato al centro delle cinque stagioni della serie britannica andata in onda su BBC dal 2010 al 2019. Elba ha conquistato ben quattro nomination agli Emmy e ha vinto numerosi premi, tra cui due Golden Globe, per la sua intepretazione.

Il creatore Neil Cross, autore anche della sceneggiatura, è tornato nel team della produzione firmando lo script di Verso L’inferno, progetto sequel di Luther. Jamie Payne, regista della quinta stagione delloo show britannico, è stato inoltre impegnato dietro la macchina da presa del film.

Nel film hanno recitato anche Dermot Crawley, interprete di Martin Schenk, Cynthia Erivo e Andy Serkis, con il ruolo di un serial killer.

Fonte: Netflix