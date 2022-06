La trama di Madre Perfetta

Da ieri 3 giugno è disponibile su Netflix la miniserie, di cui online sono stati condivisi ile la trama del progetto.Nel video, che potete vedere qui sopra, si introducono i personaggi e gli eventi al centro della storia, ispirata liberamente al caso di Amanda Knox.

Il progetto francese è tratto dal romanzo The Perfect Mother scritto da Nina Darnton, che si è ispirata al caso di Amanda Knox avvicinandosi alla storia dal punto di vista della madre.

Al centro della trama c’è Hélène, una madre che arriva a Parigi per aiutare la figlia Anya, una studentessa, che è stata accusata di omicidio.

La donna è convinta dell’innocenza della ragazza, ma presto si rende conto di non sapere quasi più nulla di lei.

Hélène si è sposata con il medico tedesco Matthias Berg e vive con l’uomo e i suoi due figli a Berlino, allontanandosi poi dalla figlia che è tornata a Parigi per studiare all’università.

La vittima dell’omicidio di cui è accusata Anya è Damien Carnau, giovane erede di una famiglia benestante che conduceva una vita all’insegna degli eccessi.

Nella capitale francese Hélène viene aiutata dall’avvocato Vincent, con cui ha avuto una storia d’amore da ragazza. Le indagini portano però alla luce una serie di verità sconvolgenti su Anya, mettendo in crisi la donna che pensava di essere stata una buona madre.

Il cast della miniserie

Il cast dei quattro episodi, della durata di 52 minuti, è composto da Julie Gayet nel ruolo della protagonista, Tomer Sisley che interpreta Vincent, Eden Ducourant che ha la parte di Anya, Charles Créhange nei panni di Damien, Andreas Peitschmann che è Matthias Berg, Maxi Driesen nel ruolo di Lukas, e Cyril Guei nei panni del capitano della polizia Julien Mani.

La regia è stata curata da Frederic Garson, mentre la sceneggiatura è firmata da Thomas Boullé e Carol Noble.

Il progetto non avrà una seconda stagione.

Che ne pensate? Avete visto la miniserie Madre Perfetta?

Fonte: Netflix