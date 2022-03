ha pubblicato il primo teaser trailer per la stagione 4 di, in arrivo ad aprile.Nel video, che potete vedere qui sopra, i Mayans stanno per scontrarsi contro i SAMCRO di Sons of Anarchy, a cui hanno dichiarato guerra.

Sulle note della cover di “Off with Their Heads” dei Yeah Yeah Yeah eseguita da Van Ghoste, i due gruppi si preparano allo scontro.

Da un lato, i gemelli Reyes, EZ (JD Pardo) e Angel (Clayton Cardenas), guidano il branco, affiancati dal fedele Gilly (Vincent “Rocco” Vargas), Hank (Frankie Loyal) e Creeper (Joseph Lucero). Ma per vincere avranno bisogno di tutto l’aiuto possibile. Nel cast anche Ray McKinnon, Carla Baratta, Danny Pino, Michael Irby, Raoul Max Trujillo, Richard Cabral, Emilio Rivera, Sarah Bolger e Sulem Calderon. La nuova stagione debutterà il prossimo 19 aprile negli Stati Uniti.

Non sappiamo ancora se verrà distribuita in contemporanea in Italia o se dovremo aspettare, ma vi informeremo sulle nostre pagine non appena avremo novità a riguardo.

Cosa pensate di questo teaser trailer per la stagione 4 di di Mayans M.C.? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Deadline