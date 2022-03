arriverà il 30 marzo e una nuovaanticipa l’atmosfera e gli eventi al centro della trama della serie prodotta da Marvel per Disney+.

Nel video, che potete vedere qui sopra, Ethan Hawke svela che la parte divertente del progetto è poter introdurre un nuovo personaggio e un mondo inedito sugli schermi. Il protagonista Oscar Isaac, inoltre, sottolinea che si approfondisce in maniera interessante il personaggio, affrontando in modo serio anche i suoi problemi mentali. Il produttore Kevin Feige spiega poi che Moon Knight è incredibilmente spettacolare e avrà un look unico.

Nel video vengono anticipata moltissime scene d’azione, dettagli delle location scelte e momenti drammatici.

Moon Knight avrà come protagonisti Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead hanno diretto gli episodi. Jeremy Slater è il capo sceneggiatore, mentre Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac sono gli executive producer. Grant Curtis, Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono i co-executive producer.

Che ne pensate della nuova featurette di Moon Knight? Lasciate un commento!

La serie debutterà il prossimo 30 marzo su Disney+.

