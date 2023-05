Su Netflix arriverà lo speciale My Little Pony: Bridlewoodstock, di cui online è stato condiviso il primo trailer.

Il progetto, in arrivo il 6 giugno in streaming, verrà distribuito in contemporanea con sei nuovi episodi della durata di 22 minuti di Make Your Mark, la serie animata realizzata in collaborazione con Hasbro.

Nello speciale, ispirato al festival di Woodstock, ha lavorato anche Sofia Wylie nel ruolo di Ruby Jubilee, dal grande talento musicale. In Bridlewoodstock c’è spazio per la musica originale interpretata dai talenti di Equestria: The Dreamlands, Electric Blue, e Ruby.

Nel cast del progetto ci sono Maitreyi Ramakrishnan, Jenna Warren JJ Gerber, Ana Sani e AJ Bridel.

La nuova stagione della serie animata Make Your Mark riprenderà la narrazione dopo che si era interrotta nel film del 2021.

I personaggi principali sonno Sunny, che vuole migliorare il mondo e gestisce un chiosco di smoothie, Hitch che è lo sceriffo, Izzy che ama l’arte, Pipp che possiede il salone di bellezza Mane Melody, e Zipp che è la sorella maggiore e ribelle di Pipp.

I personaggi dovranno lottare per mantenere il controllo della magia di Equestria.

Che ne pensate del trailer di My Little Pony: Bridlewoodstock?

Fonte: ScreenRant



