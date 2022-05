Il 26 maggio debutterà sulointitolato, che anticipa la nuova serie animata.Nel video, che potete vedere qui sopra, si assiste a un breve e divertente riepilogo di quanto accaduto nel film che ha dato il via alla nuova fase del progetto ispirato ai giocattoli della Hasbro

Lo show arriverà a settembre con otto puntate inedite e a novembre sarà poi il turno dello speciale My Little Pony: Winter Wishday.

Tutti i contenuti avranno lo stesso cast di doppiatori tra cui Maitreyi Ramakrishnan, la star di Never Have I Ever, che ha dichiarato:

My Little Pony era una delle mie serie preferite quando ero una bambina e ora posso essere un pony! Non potrei essere più grata, sono così entusiasta nel riportare delle divertenti avventure e incredibile magia nella vita dei fan.

Il franchise di My Little Pony era tornato sugli schermi di Netflix con il film Una Nuova Generazione. I nuovi progetti riporteranno quindi in scena i personaggi di Sunny, Izzy, Zipp e Hitch.

Che ne pensate del video tratto dallo speciale My Little Pony: Make Your Mark? Lasciate un commento!

Fonte: YouTube