Amazon Frevee ha condiviso il trailer di Neighbours: A New Chapter, continuazione della popolare soap opera che avrà come protagonisti anche Mischa Barton e Guy Pearce.

Il debutto è previsto per lunedì 18 settembre e la storia proseguirà da dove si era interrotta quella originale. La serie cult australiana era andata in onda per ben 38 stagioni, dal 1985 al 2022.

Al centro della trama ci saranno quindi, ancora una volta, gli abitanti di Ramsay Street.

Le puntate saranno disponibili negli Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda e Sud Africa.

Nel cast ci sono Alan Fletcher, Annie Jones, Candice Leask, Emerald Chan, Georgie Stone, Jackie Woodburne, Lloyd Will, Lucinda Armstrong Hall, Lucinda Cowden, Marley Williams, Naomi Rukavina, Rebekah Elmaloglou, Riley Bryant, Ryan Moloney, Sara West, Shiv Palekar, Stefan Dennis, Tim Kano, e Xavier Molyneux. Tra le guest star spazio invece a Guy Pearce che sarà nuovamente Mike Young, Mischa Barton, April Rose Pengilly, Ian Smith, Jodi Gordon, Melissa Belll e Trevor il cane.

Che ne pensate del trailer di Neighbours: A New Chapter con Mischa Barton? Vorreste vedere i nuovi episodi della soap opera?

