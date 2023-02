Netflix: le nuove serie originali italiane del 2023 nello spot di Sanremo

Netflix ha scelto la prima serata del Festival di Sanremo per lanciare le nuove serie originali italiane in arrivo quest’anno. Lo spot ha debuttato durante uno degli stacchi pubblicitari del Festival, e annuncia “un anno di nuove storie in arrivo. Ma non questa settimana”.

Nel video vediamo, tra gli altri, Zerocalcare in studio di registrazione per la sua nuova serie animata Questo mondo non mi renderà cattivo (a conferma che uscirà entro il 2023), Matilda De Angelis nei panni di Lidia Poët; Christian De Sica (forse in riferimento a un sequel di Natale a tutti i costi?) e, alla fine, anche Berlino (che non è una serie italiana ma è stata rivelata oggi con un teaser).

Le serie annunciate sono La legge di Lidia Poët, Incastrati 2, Questo mondo non mi renderà cattivo, Il caso Alex Schwazer, Briganti, Di4ri 2, Skam Italia 6, Suburra Æterna, Supersex (la serie su Rocco Siffredi), Odio il Natale 2 e poi anche il film Nuovo Olimpo di Ferzan Ozpetek.