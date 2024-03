Questa notte, all’AnimeJapan 2024 durante il suo “Netflix Special Stage”, il servizio streaming ha mostrato in video le novità anime del 2024.

Con almeno 100 milioni di famiglie che lo guardano ogni anno, il genere anime continua a essere molto popolare su Netflix e questa tendenza non mostra segni di cedimento. L”evento in Giappone offre una prospettiva allettante sui titoli da non perdere del 2024.

The Grimm Variations, che esordisce il 17 aprile, presenta storie ricche di orrore e suspense. Tratta dalle fiabe dei fratelli Grimm, la serie è caratterizzata dall’animazione di WIT Studio e da personaggi creati nel noto stile di CLAMP.

Il trailer di Gundam: Requiem for Vengeance ha alimentato le attese dei fan per questo nuovo titolo del franchise Mobile Suit Gundam, mentre l’anteprima della stagione finale di BEASTARS ha immerso gli spettatori nel mezzo degli scontri tra bestie di ogni tipo.

Anche gli annunci di T・P BON e Rising Impact hanno suscitato fermento: per celebrare il novantesimo anniversario della nascita di Fujiko F. Fujio, la prima stagione di T・P BON, con Akihisa Wakayama e Atsumi Tanezaki, sarà disponibile dal 2 maggio. Nel frattempo, l’adattamento del leggendario manga di Nakaba Suzuki Rising Impact promette intensa attività golfistica e competizione spietata.

Il momento clou dell’evento è stato però l’annuncio di Baki Hanma VS Kengan Ashura, una collaborazione innovativa che a giugno promette di regalare epici combattimenti di arti marziali ed emozioni al cardiopalma. L’universo anime vede nascere così un’incredibile collaborazione tra le serie “Baki Hanma” e “Kengan Ashura”, entrambe ora disponibili solo su Netflix!

Quest’anno i fan possono aspettarsi da Netflix una programmazione anime diversificata, con un titolo quale Dungeon Food, adattamento del popolare manga, già disponibile. La terza stagione di Arrivare a te approderà sul servizio quest’anno. My Oni Girl sarà disponibile il 24 maggio, mentre il lungometraggio anime in CGI Ultraman: Rising debutterà il 14 giugno.

Cosa ne pensate? Quali di questi anime in arrivo nel 2024 su Netflix guarderete? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: YouTube

I film e le serie imperdibili