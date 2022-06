Non siamo più vivi

Il cast della serie, in occasione dell’evento Netflix Geeked Week, ha confermato il rinnovo per laNel video i giovani ringraziano e salutano i fan, senza però rivelare alcun dettaglio su quanto accadrà nei nuovi episodi.

La prima stagione ha mostrato un gruppo di teenager mentre lottano per sopravvivere dopo un’apocalisse zombie, lasciando in sospeso il destino di alcuni di loro.

Il progetto si basa sul webtoon Now at Our School di Joo Dong-geun, pubblicato dal 2009 al 2011, e la sinossi ufficiale riporta:

Quando il loro liceo diventa l’epicentro di un’epidemia da virus zombi, gli studenti intrappolati devono trovare una via di fuga per evitare il contagio.

La sceneggiatura è stata scritta da Chung Sung-il e alla regia delle puntate sono stati impegnati Lee Jae-kyoo e Kin Nam-su.

Nel cast ci sono Yoon Chan-young, Park Ji-hoo, Cho Yi-hyun, Park Solomon, Yoo In-soo, Bae Hae-sun, Ahn Seung-gyun, Oh Hee-joon, Lee Eun-saem, Shin Jae-hwi, Kim Byung-chul, Yoon Byung-hee, Jo Dai-hwan e Son Sang-yeon.

