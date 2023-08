Netflix ha pubblicato online la canzone My Sails Are Set, brano composto da Sonya Belousova e Giona Ostinelli, dopo aver firmato Toss a Coin to Your Witcher, per il personaggio di Nami nella serie One Piece.

Il comunicato che accompagna la presentazione della canzone spiega:

Stavamo cercando un’artista eccezionale con una presenza globale per interpretare la canzone tematica di Nami, che incarna il suo spirito ribelle e la ritragga come un membro incredibilmente tosto della ciurma, una ladra e una navigatrice intelligente, ma al tempo stesso fragile, con un passato oscuro e segnata da un trauma subito nell’infanzia. Non appena abbiamo incontrato AURORA abbiamo immediatamente capito che era la persona giusta. Introdurremo per la prima volta il tema My Sails Are Set non appena il pubblico incontra Nami.

Negli episodi la ciurma sarà composta da Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

Nel cast figurano anche McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala e Steven Ward.

In partnership con Shueisha, ONE PIECE è prodotta da Tomorrow Studios e Netflix. Matt Owens e Steve Maeda sono gli sceneggiatori, produttori esecutivi e showrunners. Eiichiro Oda, Marty Adelstein e Becky Clements sono produttori esecutivi.

One Piece sarà disponibile dal 31 agosto, solo su Netflix.

Fonte: ComicBook

