Only Murders in the Building

In occasione dei Disney Upfront di ieri sera, lo studio ha svelato il primo trailer di Only Murders in the Building 4 che vedrà il ritorno di Martin Short, Steve Martin e Selena Gomez.

Accanto a loro, per questa quarta stagione, non solo vecchi volti, ma anche nuovi, ovvero Michael Cyril Creighton, Meryl Streep, Da’Vine Joy Randolph, Eugene Levy, Eva Longoria, Zach Galifianakis, Molly Shannon, Kumail Nanjiani, Melissa McCarthy, Richard Kind, e altri.

Potete ammirare il trailer qui in alto.

Only Murders in the Building 4: La data d’uscita

La quarta stagione arriverà in streaming poco più di un anno dopo il debutto della terza stagione, conclusasi con l’episodio “Si va in scena” il 3 ottobre 2023. Only Murders in the Building 4 sarà in streaming su Disney+ dal 27 agosto.

