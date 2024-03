Only Murders in the Building

La pagina Instagram ufficiale di Only Murders in the Building ha condiviso alcune foto scattate sul set della stagione 4 che ritraggono i protagonisti Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short.

Gli scatti sembrano essere stati realizzati a Los Angeles, dove Mabel, Charles-Haden e Oliver trascorreranno qualche giorno prima di tornare al The Arconia e andare alla ricerca dell’assassino di Sazz (Jane Lynch), la controfigura di Savage negli anni in cui ha recitato nella serie Brazzos e nel revival del 2020.

La stagione precedente si era conclusa proprio con Oliver, Mabel e Loretta (Meryl Streep) che pensavano all’ipotesi di trasferirsi a Los Angeles.

I co-creatori e sceneggiatori di Only Murders in the Building sono Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin e Hoffman sono i produttori esecutivi insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman e Jess Rosenthal.

