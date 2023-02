Pluto: primo sguardo alla serie animata di Netflix

Netflix ha pubblicato uno sneak peak dell’adattamento animato di Pluto, il celebre manga di Naoki Urasawa basato su Astro Boy di Osamu Tezuka.

L’anime fu annunciato all’Annecy International Animation a luglio 2017. Da allora non sono stati svelati ulteriori dettagli fino a ora, con il video di quattro minuti che potete vedere qui sopra. La serie animata debutterà nel 2023 in esclusiva su Netflix.

Pluto è un manga di Naoki Urasawa pubblicato in Giappone su Big Comic Original di Shogakukan dal 2003 al 2009, con i capitoli raccolti in otto volumi Tankōbon. In Italia è stato pubblicato dalla Panini Comics da maggio 2009. Takashi Nagasaki viene accreditato come coautore. Makoto Tezuka, il figlio di Osamu Tezuka, ha supervisionato la serie e la Tezuka Productions ha cooperato nella sua creazione.

Il manga è basato sulla serie Astro Boy di Osamu Tezuka, nello specifico rinarra a modo suo l’episodio intitolato “Il più grande robot del mondo” ed è rinominato con il nome dell’antagonista principale dell’opera. Naoki Urasawa reinterpreta la storia come un Thriller fantascientifico ricco di suspense, il cui protagonista è Gesicht, un robot detective dell’Europol che cerca di risolvere una serie di omicidi di robot e umani.

Fonte: Deadline