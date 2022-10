Peacock ha pubblicato il teaser trailer ufficiale di Poker Face, la serie tv di Rian Johnson con Nathasha Lyonne nei panni della protagonista.

Lo show debutterà il prossimo 26 gennaio su Peacock negli Stati Uniti, non sappiamo ancora se arriverà in contemporanea anche nel nostro paese.

Nel cast anche Jameela Jamil (She-Hulk), Tim Meadows (Saturday Night Live, The Goldbergs), Nicholas Cirillo (Outer Banks, Jesus Revolution), Audrey Corsa (All Rise, Dear Edward) e Niall Cunningham (And Just Like That, Life in Pieces).

La serie sarà composta da dieci episodi e vedrà il personaggio interpretato da Nathasha Lyonne risolvere casi di omicidio sempre diversi.

Poker Face sarà scritta, diretta e prodotta dal filmmaker, al suo debutto nel mondo delle serie televisive. Nel team della produzione ci saranno anche Maya Rudolph e Danielle Renfrew Behrens.

Cosa pensate del trailer di Poker Face? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite sui nostri canali social.

Fonte: YouTube