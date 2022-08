Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La serie Pretty Little Liars: Original Sin sembra destinata a concludersi con l’episodio finale della prima stagione, come rivela il banner promozionale condiviso da HBO Max.

Gli ultimi tre episodi, che sembrano quindi destinati a concludere la storia, saranno disponibili negli Stati Uniti giovedì 18 agosto.

Nella puntata 6, inoltre, sembra essere stato confermato che la serie sia ambientata nello stesso universo di Riverdale.

Ovviamente non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni.

Le protagoniste, interrogando Eddie Lamb, scoprono che numerosi pazienti del Radley Sanitarium di Rosewood erano stati trasferiti presso le Sisters of Quiet Mercy di Riverdale quando la struttura si era trasformata in un hotel.

Nella serie tratta dai fumetti di Archie l’organizzazione accoglie “giovani problematici” ed è gestita da alcune suore corrotte.

Roberto Aguirre-Sacasa ha ora confermato che le due realtà sono collegate:

Immagino lo siano. Abbiamo scritto quella battuta. Ho immaginato che non avremmo potuto fare riferimenti a Riverdale, visto che è un universo completamente diverso, ma è rimasta. Quindi sì, immagino esistano nello stesso universo. Bailee Madison ha uno sguardo grandioso quando viene menzionato. Era ovviamente un divertente easter egg in un episodio che ha il più grande easter egg di tutti, ovvero Rosewood.

Lo showrunner ha aggiunto:

Alex Aiono, interprete di Shawn, è ossessionato dall’idea di una rivalità tra i Milwood High Steppenwolf e i Riverdale Bulldog. Mi piacerebbe ci fosse una partita di football tra di loro. Chi lo sa, tuttavia. Se porteremo avanti questo elemento non so nemmeno fino a che punto avremo il permesso di spingerci. Sarebbe grandioso, quello è certo.

La situazione è però complicata: Lucy Hale ha recitato in Pretty Little Liars con il ruolo di Aria, mentre in Riverdale è stata Katy Keene. I fan potrebbero quindi vederla alle prese con un doppio ruolo. Pretty Little Liars: Original Sin, per quanto riguarda gli attori, ha persino nominato Cole Sprouse e Aguirre Sacasa ha sottolineato:

Riverdale e Cole Sprouse esistono entrambi nell’universo di Pretty Little Liars. È un multiverso!

Che ne pensate del legame tra Pretty Little Liars: Original Sin e Riverdale e del possibile finale di serie? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine